Собянин: в Москве сократились сроки строительства жилья по программе реновации

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пять новостроек возвели меньше чем за год благодаря префаб-технологиям и крупномодульному строительству.

В Москве удалось значительно сократить сроки строительства жилья по программе реновации. Пять новостроек возвели менее чем за год благодаря современным технологиям. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

По словам градоначальника, дом на Сходненской улице сдали за восемь месяцев, а новостройку на Оренбургской улице — почти за семь. За 11 месяцев специалисты возвели дома на улицах Чапаева и Мироновской. Жилой комплекс на улице Гарибальди завершили в рекордный срок — за 6,5 месяца.

Раньше строительство жилья занимало около двух — двух с половиной лет. Теперь возводить надежные здания быстрее позволяют префаб-технологии и крупномодульное строительство.

Элементы домов собирают на производстве. Это помогает снизить влияние внешней среды, поскольку монтаж монолитных конструкций и отделка проходят в заводских условиях. Кроме того, часть задач, требующих высокой точности, выполняют роботы: они изготавливают арматурные каркасы, выкладывают плитку, делают и подают бетонные смеси в нужном количестве.

Такие технологии позволяют оптимизировать строительные процессы, повысить качество и скорость работ, а также сократить число шумных операций на площадках. Каждый сборный элемент проходит строгий контроль качества на всех этапах производства.

Почти все новостройки по программе реновации возводят из отечественных строительных материалов, которые не уступают импортным аналогам. Всего с использованием префаб-технологий и крупных модулей в Москве построили более 100 жилых комплексов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС