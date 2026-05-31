«Мышца, которую нельзя эксплуатировать»: SHAMAN о лучших средствах для голоса

За 30 лет на сцене певец усвоил для себя несколько правил, которые поддерживают голосовые связки в хорошей форме.

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, поделился, что сон и вода — это лучшие средства для голоса. Об этом он рассказал на своей фан-встрече в рамках Дня Московского спорта в Лужниках. На ней побывал корреспондент 5-tv.ru.

Певец пояснил, что за 30 лет концертной деятельности он понял, что голос — это связки, которые, как и мышцы, нельзя эксплуатировать на ежедневной основе. Важно уделять достаточно времени, чтобы полноценно выспаться и восстановиться. Только так голос надолго останется в хорошей форме.

«За все эти 30 лет на сцене я понял одно: самое лучшее средство для голоса — это сон. Главное — достаточно времени выспаться и восстановиться. Как, собственно говоря, и для спорта. Некоторые думают, что нужно каждый день там в спортзале, на тренажерах, но тогда ты не даешь своим мышцам восстановиться в должной степени. Вот так же и голос, это связки — это тоже, можно сказать, мышцы, которую нельзя эксплуатировать на ежедневной основе. Потому что тогда надолго просто элементарно не хватит», — поделился артист.

SHAMAN отметил, что от сухости во рту его спасает соблюдение водного баланса. Ежедневно певец выпивает порядка трех литров воды, особенно во время концерта.

«Я очень много пью обычной питьевой воды. То есть у меня в номере всегда там есть огромное количество бутылок просто воды, как и в гримерке. <…> В день, я не знаю, может быть, литра три, может быть, больше даже выпиваю. За время концерта тоже огромное количество воды выпиваю. Поэтому жидкость, вода — это самое-самое-самое хорошее средство для того, чтобы не было каких-то там сухостей и все такое», — добавил певец.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, в середине апреля певица Ева Власова потеряла голос прямо перед сольным концертом. Ей пришлось в срочном порядке «вливать все, что можно» в связки для восстановления. Однако запланированное выступление она отменять не стала — понимала всю глубину ответственности перед зрителями.

