Собянин: новые маршруты в Крюкове снизили нагрузку на Кутузовское шоссе

Помимо модернизации дорог, в районе также позаботились о пешеходах, обновив тротуары.

В районе Крюково Зеленоградского административного округа построили и реконструировали около трех километров дорог. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

«Работы прошли на участке в пределах Кутузовского шоссе, улиц Середниковской и Дмитрия Разумовского. У местных жителей появились комфортные подъезды к соцобъектам и жилой застройке», — написал Сергей Собянин в личном блоге.

Теперь к местному физкультурно-оздоровительному комплексу ведет новая дорога, соединенная с Малинской улицей. Кроме того, во время работ на пересечении Середниковской улицы и Проектируемого проезда № 707 организовали круговое движение. Также специалисты проложили современные велодорожки, обновили тротуары, освещение и установили новые остановки общественного транспорта.

Модернизация позволила снизить нагрузку на Кутузовское шоссе и создать альтернативные маршруты для автомобилистов.

