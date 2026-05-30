Собянин: к 2030 году практически все светильники в Москве будут светодиодными

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Сейчас ими оборудовано уже больше половины фонарей столицы.

Москва продолжает поддерживать статус одного из самых освещенных мегаполисов мира. В этом году в столице планируется установить более 26 тысяч новых уличных светильников. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил в канале в мессенджере МАКС.

С 2011 года количество фонарей в Москве увеличилось в 2,6 раза. Каждый вечер на улицах зажигается более 1,3 миллиона светильников, причем 58% из них — светодиодные, а к 2030 году город планирует полностью перейти на этот тип освещения.

«С каждым годом свет московских огней становится ярче, умнее, экономичнее и экологичнее. Современные технологии создают по-настоящему комфортную среду для всех жителей нашего города», — написал Сергей Собянин в блоге.

Московские дворы освещают 315 тысяч светильников. Чаще всего это четырехметровые торшеры с «умными» датчиками и мягким светом, который не должен проникать в окна квартир. На дорогах же установлено 316 тысяч более мощных ламп на высоких опорах, гарантирующих отличную видимость в любую погоду.

Освещение на территории социальных объектов по-прежнему остается приоритетом. Вблизи школ сейчас работает около 100 тысяч фонарей, а в этом году добавят еще три тысячи. Для стадионов используют мощные прожекторы на высоких опорах.

На территории поликлиник и больниц установлено около 13 тысяч светильников. Примечательно, что если медицинское здание признано объектом культурного наследия, используются фонари, стилизованные под исторические.

В парках освещение подбирается под стиль территории — от ярких прожекторов на спортплощадках до мягкого света в зонах отдыха.

