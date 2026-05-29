Собянин рассказал о реализации программы реновации на севере Москвы

В Головинском районе по программе реновации возведен комплекс на улице Онежской. Он построен по индивидуальному проекту. Квартиры — с улучшенной отделкой. На расположенной рядом территории обустроены зона для отдыха, спортивная и детские площадки. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» сообщил Сергей Собянин.

«В пешей доступности — школы, детские сады, поликлиники, парк „Дружба“ и Кронштадтский сквер. Недалеко станция Моссельмаш МЦД-3. Головинский — активно развивающийся район на севере Москвы. Для удобства жителей обновляем и строим новые социальные и транспортные объекты, благоустраиваем парковые территории», — написал Мэр Москвы.

Головинский — один из многих районов города, где программа реновации позволит создать новое качество жизни для всех москвичей. На месте типовых микрорайонов, состоящих из пятиэтажек, уже сегодня идет строительство комфортных современных кварталов, обеспеченных всей необходимой инфраструктурой рядом с домом.

Новый семисекционный монолитный жилой комплекс из двух корпусов находится по адресу: Онежская улица, дом 33. Он был возведен по индивидуальному проекту и органично вписан в застройку района.

Новостройка находится примерно в 20 минутах ходьбы от станции Моссельмаш третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3). В пешей доступности — парк «Дружба», Кронштадтский сквер, усадьба Михалково с Головинскими прудами, а также школы, детские сады, поликлиники, магазины, спортивные клубы и заведения общепита.

При внешней отделке жилого комплекса специалисты использовали клинкерную плитку и архитектурный бетон с текстурированной поверхностью светло-бежевого и терракотового цветов и контрастными акцентами графитового оттенка. Благодаря высокой плотности бетона и отсутствию стыков в помещениях достигается хорошая звукоизоляция. Лоджии остеклены, предусмотрены короба для кондиционеров. Входные группы оформлены с применением витражного остекления.