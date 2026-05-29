Собянин: На юге Москвы построят один из самых больших концертных залов

Площадка будет вмещать около 8,5 тысячи человек. Рядом с ней расположена станция метро «Технопарк».

В Нагатинском Затоне появится концертный зал. Он будет одним из самых больших в столице. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в мессенджере «Макс».

«Объект расположится на берегу Москвы-реки, рядом с парком развлечений „Остров мечты“. Днем здание будет выглядеть легкой парящей конструкцией, а вечером — превращаться в крупный световой акцент», — написал мэр Москвы.

Зал вместит около 8,5 тысячи человек. В здание можно будет попасть с двух уровней: с улицы через главный вход, а также со второго этажа по пешеходной галерее, которая соединит концертный зал с парком «Остров мечты». Такое решение позволит разгрузить входные группы и ускорить проход посетителей.

Зрительный зал можно будет трансформировать под разные программы. Если убрать около двух тысяч кресел, партер превратится в танцпол.

Продумали и транспортную доступность — рядом с будущим концертным залом расположена станция метро «Технопарк». Строительство планируется завершить в 2028 году.

