Собянин: На юге Москвы построят один из самых больших концертных залов
Фото: © РИА Новости/Виталий Тимкив
Площадка будет вмещать около 8,5 тысячи человек. Рядом с ней расположена станция метро «Технопарк».
В Нагатинском Затоне появится концертный зал. Он будет одним из самых больших в столице. Об этом Сергей Собянин сообщил на своей странице в мессенджере «Макс».
«Объект расположится на берегу Москвы-реки, рядом с парком развлечений „Остров мечты“. Днем здание будет выглядеть легкой парящей конструкцией, а вечером — превращаться в крупный световой акцент», — написал мэр Москвы.
Зал вместит около 8,5 тысячи человек. В здание можно будет попасть с двух уровней: с улицы через главный вход, а также со второго этажа по пешеходной галерее, которая соединит концертный зал с парком «Остров мечты». Такое решение позволит разгрузить входные группы и ускорить проход посетителей.
Зрительный зал можно будет трансформировать под разные программы. Если убрать около двух тысяч кресел, партер превратится в танцпол.
Продумали и транспортную доступность — рядом с будущим концертным залом расположена станция метро «Технопарк». Строительство планируется завершить в 2028 году.
