Гимнастка Заикина взяла золото в упражнении с лентой на чемпионате Европы

Наши спортсменки вернулись на международную арену с гимном и флагом после пятилетнего перерыва.

Приятные новости пришли из Болгарии, где идет чемпионат Европы по художественной гимнастике. Наши спортсменки после пятилетнего перерыва снова выступают на международной арене с флагом и гимном. Первые медали для сборной России завоевали юниорки — воспитанницы Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Олимпийская чемпионка лично принимала участие в подготовке спортсменок и настраивала их! Корреспондент «Известий» Игорь Балдин сейчас все расскажет.

Это важное событие для всего европейского и мирового спорта. Болгария, Варна, чемпионат Европы. Наши гимнастки выступают под российским флагом — впервые после долгого пятилетнего перерыва.

Триколоры поднимают над трибунами. Российские болельщики этого дня ждали долго. Вот как громко они поддерживают наших юниорок — Еву Чевтаеву, Ксению Саввинову и Яну Заикину.

— Очень хочется, чтобы Россия победила, всегда на первом месте чтоб была! — сказал болельщик Геннадий Галкин.

— Флаг здесь у вас с собой?

— Да. Значит, победим.

Эмоции не стихают: обручи и мячи наших гимнасток взлетают под самый потолок, который, к слову, по стандартам европейского чемпионата здесь слишком низкий.

Юниорка сборной Яна Заикина живет и тренируется в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. В упражнении с лентой она показывает невероятную техничность, точность, артистизм.

После выступления — яркий танец для зрителей.

Яна получает золото. И вот, что в этот момент творится на трибунах. Впервые за пять лет на чемпионате Европы звучит российский гимн.

Этот результат был вопреки: условия для тренировок здесь так себе — слишком маленькая разминочная зона, гимнастический зал с низкими потолками, от которого еще и идти до подиума минут пять. У Яны Заикиной не очень хорошо прошла квалификация: из-за слишком высокой влажности в зале лента стала липкой, и это помешало выполнению элементов.

Но на второй день, по совету олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, гимнастка обработала ее тальком и сделала упражнение чисто. Яна покорила всех своим сложным, техничным упражнением, которое готовила вместе с тренером Евгенией Елисеевой.

«Я была очень рада за свою страну, Россию, за то, что впервые за долгое время мы услышали свой гимн России. Я была очень рада, что я смогла сделать все, что я наработала», — рассказала чемпионка Европы по художественной гимнастике среди юниоров Яна Заикина.

Еще одна юниорка «Небесной грации» и подопечная Евгении Елисеевой Ксения Савинова под зажигательную ритмичную музыку демонстрирует сложнейшие элементы с обручем. И это второе место — наша гимнастка уступила только болгарской.

«Это не только моя работа, это работа еще тренеров, врачей, всех хореографов, судей, которые мне помогали выходить на эти старты, готовили. Еще Алина Маратовна приезжала, с нами тренировалась, говорила советы, которые очень помогли на соревнованиях», — поделилась серебряный призер чемпионата Европы по художественной гимнастике среди юниоров Ксения Савинова.

Нашей гимнастке Еве Чевтаевой, ее тренирует Оксана Скалдина, совсем немного не хватило до бронзы — всего пять сотых балла. Она выполнила упражнение качественно, но были небольшие неточности.

У российской сборной позади большой путь, десятки важнейших состязаний, и каждый раз результаты все выше.

Перед соревнованиями олимпийская чемпионка Алина Кабаева проводила с гимнастками сборной тренировки, давала им ценные советы и наставления. Вот, например, во время упражнения Яны Заикиной.

— Ловля происходит вот так, смотришь на палочку, взяла палочку. А потом уже пошло движение. Смотришь? Вот, смотри. Поняла?

Все здесь отлично понимают, какую серьезную конкуренцию создает всем вернувшаяся на мировую арену российская сборная.

«Вернулись россиянки и белоруски, которых не было в прошлом году. И они, я скажу вам, выступают на очень высоком уровне», — отметила гимнастка из Италии, бронзовый призер Олимпийских игр 2024 года София Раффаэли.

Пять лет назад чемпионат Европы проходил здесь же, в Варне. Победы наших юниорок — это достойное возвращение на мировую арену с флагом и гимном России.

