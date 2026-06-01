Падение в пустоту: почему тело резко дергается перед засыпанием

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Иногда это состояние может быть признаком того, что организму не хватает полноценного отдыха.

Многим знакомо странное ощущение перед самым засыпанием: будто кровать внезапно исчезает, тело летит вниз, а затем рука, нога или все мышцы резко дергаются. Иногда человек просыпается с учащенным сердцебиением и несколько секунд не понимает, что произошло.

Такое явление называют гипническим подергиванием, гипнагогическим рывком или стартом сна. Это краткое непроизвольное сокращение мышц, которое возникает в момент перехода от бодрствования ко сну. Подробнее — в материале 5-tv.ru.

По данным специалистов, подобные эпизоды хотя бы раз в жизни испытывает большинство людей. Обычно они не требуют лечения и не представляют угрозы для здоровья. Однако иногда частые подергивания могут мешать человеку уснуть или быть признаком того, что организму не хватает полноценного отдыха.

Что происходит с телом перед засыпанием

Когда человек начинает засыпать, его организм постепенно переключается в режим отдыха. Замедляется дыхание, расслабляются мышцы, снижается реакция на происходящее вокруг. Мозг при этом еще не полностью отключился от внешнего мира и продолжает контролировать положение тела.

Именно на этом переходном этапе иногда возникает резкий мышечный рывок. Дернуться может одна нога, рука, плечо или все тело сразу. Некоторые люди ощущают это как удар током, толчок, спотыкание или внезапное падение с высоты.

Гипнические подергивания относятся к разновидности миоклонуса — быстрых и непроизвольных мышечных сокращений. Другим знакомым примером такого движения является обычная икота.

Эксперты отмечают, что рывки, возникающие непосредственно перед сном, бывают и у совершенно здоровых людей и, как правило, не являются серьезной проблемой.

Почему человеку кажется, что он падает

5-tv.ru

Точная причина гипнических рывков до конца не установлена. Одна из распространенных версий заключается в том, что мозг неверно воспринимает быстрое расслабление мышц.

Когда тело перестает удерживать привычное напряжение, нервная система может принять это за потерю опоры или начало падения. В ответ мозг словно пытается «проверить», все ли в порядке, и посылает мышцам резкий сигнал. Человек дергается и просыпается с ощущением, будто только что провалился в пустоту.

Иногда к этому присоединяется короткий яркий образ: падение с лестницы, срыв с обрыва, спотыкание на улице или полет вниз. Такое впечатление может возникнуть за долю секунды, уже на границе сна и бодрствования.

Специалисты NHS Borders отмечают, что гипнические рывки также могут сопровождаться яркими сновидными образами, а в более редких случаях — ощущением вспышки света или внезапного звука.

Почему тело дергается сильнее после тяжелого дня

Хотя гипническое подергивание может произойти у любого человека без явной причины, некоторые обстоятельства делают его более вероятным.

Одним из главных факторов считается недосып. Когда организм переутомлен, переход ко сну может происходить более резко, а нервная система остается перевозбужденной. Именно поэтому после бессонной ночи, тяжелой смены или нескольких напряженных дней человек способен вздрагивать перед сном особенно заметно.

Похожим образом действует стресс. Даже если человек уже лег в кровать, его мозг может продолжать прокручивать разговоры, рабочие задачи, тревожные новости или личные переживания. Заснуть в таком состоянии труднее, а вероятность резкого пробуждения возрастает.

Усилить подергивания способны кофе и другие напитки с кофеином, особенно если пить их во второй половине дня или вечером. Стимулирующие вещества мешают нервной системе расслабиться и могут сделать сон более поверхностным.

Специалисты также называют среди возможных провокаторов алкоголь, интенсивные физические нагрузки перед сном и неудобное положение тела в кровати.

Опасны ли такие вздрагивания

5-tv.ru

Один или несколько резких рывков во время засыпания обычно не должны становиться поводом для паники. Само по себе ощущение падения не означает, что у человека начинается эпилептический приступ, развивается болезнь мозга или останавливается сердце.

Для обычного гипнического подергивания характерно то, что оно происходит именно при засыпании, длится очень недолго и не сопровождается стойким ухудшением самочувствия. Человек может испугаться и проснуться, но затем обычно снова спокойно засыпает.

Проблема появляется тогда, когда страх перед рывком начинает мешать отдыху. Некоторые люди после нескольких ярких эпизодов боятся снова закрыть глаза, прислушиваются к каждому движению тела и в итоге сталкиваются с бессонницей. Чем сильнее тревога и недосып, тем чаще могут повторяться неприятные ощущения.

Когда подергивания могут быть сигналом болезни

Не все резкие движения во сне относятся к безобидным гипническим рывкам. Обратиться к врачу стоит, если подергивания стали частыми, возникают не только в момент засыпания, но и днем, продолжаются значительную часть ночи или регулярно мешают спать.

Консультация специалиста также необходима, если движения сопровождаются потерей сознания, судорогами, спутанностью после пробуждения, падениями, травмами, выраженной слабостью или другими необычными симптомами.

Некоторые виды миоклонуса могут быть связаны с реакцией на лекарства, нарушениями обмена веществ или заболеваниями нервной системы. Отличить обычный старт сна от состояния, требующего обследования, способен врач.

В NHS Borders подчеркивают: если человек описывает единичное ощущение толчка или падения во время засыпания, специальные исследования обычно не нужны. Однако постоянные ночные движения или подергивания в бодрствовании требуют дополнительной оценки.

Как сделать ночные рывки реже

Если вздрагивания появляются время от времени, человеку прежде всего стоит обратить внимание на качество сна. Нервная система легче переходит в состояние отдыха, когда организм не находится в постоянном переутомлении.

Полезно стараться ложиться и вставать примерно в одно и то же время, не откладывать сон до глубокой ночи и оставлять себе достаточно времени для отдыха. Перед сном лучше отказаться от большого количества кофе, энергетических напитков и алкоголя.

Интенсивную тренировку желательно не переносить на поздний вечер, особенно если после нее сложно расслабиться. Вместо этого перед сном могут помочь спокойная прогулка, теплый душ, приглушенный свет и отказ от тревожного чтения в телефоне уже в кровати.

Если причиной напряжения становится стресс, важно не только пытаться быстрее уснуть, но и снижать общую тревожность: распределять нагрузку, делать паузы в работе и обращаться за помощью, если переживания становятся постоянными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.