Гимнастка Заикина взяла золото в упражнении с лентой на чемпионате Европы

Фото: max.ru/Небесная грация/Художественная гимнастика

Россиянка Яна Заикина стала победительницей юниорского чемпионата Европы по художественной гимнастике. Турнир проходит в Варне (Болгария).

В упражнениях с лентой россиянка набрала 26,000 балла. Второе место заняла украинка София Краинская с 25,750 балла. Третьей стала немка Мелисса Диет, у которой 25,300 балла.

Турнир стартовал 27 мая и продлится до 31 числа. Сборная России выступает с гимном и флагом впервые за пять лет.

На церемонии награждения, когда зазвучал российский гимн, украинская спортсменка Краинская надела наушники и закрыла глаза.

Ранее 5-tv.ru писал, что исполнительный комитет Международной федерации университетского спорта принял решение о возвращении российских студентов-атлетов на мировые турниры.

Ранее несколько мировых спортивных федераций сняли ограничения с российских спортсменов, допустив их к международным стартам с флагом и гимном.

