Сергей Собянин провел личный прием граждан Телеграм Вконтакте Одноклассники

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

В ходе встречи обсудили актуальные вопросы благоустройства, развития социальной инфраструктуры и многие другие.

Сергей Собянин провел личный прием граждан по поручению Президента России. Свои вопросы жители смогли задать в офлайн-режиме и по видеосвязи.

Учитель-дефектолог школы № 1554 Светлана Селиверстова попросила решить вопрос с освещением участка между домами 12б и 12в на Северном бульваре. Это позволит сделать пешеходное пространство более безопасным, а автомобилистам будет удобнее парковаться. По ее словам, в темное время суток жители вынуждены идти в обход.

«Когда район застраивался, это было в 70-х годах прошлого столетия, освещения от окон хватало для того, чтобы осветить большой участок. Сейчас деревья выросли», — сказала она.

Мэр Москвы отметил, что сейчас в районе количество уличных фонарей увеличилось практически вдвое. Другими стали и сами осветительные приборы.

«Их стало много, в два раза больше, но при этом электричества они потребляют не больше, чем прежние, потому что другие энергоэффективные приборы. Ну и стараемся освещать дворы, междворовые пространства, парки, скверы. Я дам поручение, чтобы, конечно, всё там сделали и осветили уже в этом году», — подчеркнул Мэр Москвы.

Всего с 2011 года на территории Северо-Восточного административного округа наружным освещением оборудовано 1275 объектов. Там смонтировали 9553 опоры.

До 2030 года в городе планируется устройство еще около 50 тысяч новых фонарей. В столице не останется слепых зон и территорий с явно недостаточным освещением.