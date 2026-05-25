Сибирский урожай: глава Омской области доложил президенту об успехах в сельском хозяйстве

Фото, видео: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

В регионе наблюдается больше солнечных дней, чем в Сочи.

О масштабных проектах в Омской области сегодня говорили в Кремле. Владимир Путин встретился с губернатором Виталием Хоценко. Регион занимает первое место в Сибири по росту промышленного производства. Построен крупнейший завод, где занимаются нефтепереработкой. А еще в Омской области теперь собирают ракеты «Ангара». Производство переехало туда из Москвы.

Отличные показатели и в сельском хозяйстве. Например, по сбору зерновых регион часто входит в десятку лучших по стране, и у этого есть одно простое объяснение.

— Вы помните, я вам на предыдущих двух встречах докладывал о том, что нам важно развивать тепличное хозяйство, потому что практически по всем продуктам мы себя обеспечиваем сельхозпродукцией. По овощам у нас 50-60% самообеспечения, — доложил губернатор.

— Правда, что у вас солнечных дней в году столько же, сколько и в Сочи, да? — спросил президент.

— Да. Иногда даже больше.

— Это не легенда?

— Не легенда. Омск входит в пятерку городов по количеству солнечных дней — от 290 до 310 дней по году. Поэтому теплицы выгодно. А вы нас поддержали. Все меры поддержки, которые по линии Минсельхоза страны есть, мы применили.

В ходе встречи большое внимание уделили мерам поддержки участников СВО и членов их семей. Обсудили, как реализуется региональная кадровая программа «Продвижение героев».

