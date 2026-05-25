Долго тянули: 92-летний мужчина и 85-летняя женщина поженились в доме престарелых

В Британии 92-летний мужчина и 85-летняя женщина поженились в доме престарелых

В Великобритании 92-летний Джимми Купер и 85-летняя Андреа Каллен заключили брак в стенах дома престарелых после десяти лет отношений. Об этом сообщила Би-би-си.

История любви началась, когда будущие супруги были соседями по специализированному жилому комплексу для людей, нуждающихся в дополнительной опеке.

Зимой 2026 года женщина была вынуждена переехать в дом престарелых Charlton Grange. Однако это не помешало их чувствам — Купер ежедневно навещал свою возлюбленную. В итоге пара приняла решение узаконить свои долгие отношения.

Организацию торжества взяли на себя сотрудники социального учреждения. повара накрыли праздничный стол, а официальную церемонию провел местный пастор.

Присутствующие отметили, что такое событие стало ярким примером того, что жизнь человека не заканчивается с переездом в пансионат, а пожилые люди сохраняют право на важные жизненные решения и личное счастье.

Новоиспеченные супруги отзываются друг о друге с исключительной теплотой. Джимми подчеркнул, что его жена — невероятно жизнерадостный человек, который дарит свет окружающим.

В свою очередь, Андреа призналась, что за долгие годы общения увидела в муже редкой доброты человека. По ее словам, «он всегда знает, что мне нужно для счастья», и проявляет постоянную заботу.

Сотрудники Charlton Grange добавили, что подобные союзы крайне важны, так как они демонстрируют, что в любом возрасте можно продолжать строить глубокие отношения и проживать значимые моменты.

