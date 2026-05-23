Собянин: к 2030 году планируется запустить первую беспилотную линию метро

Москва активно внедряет технологии, которые меняют привычные поездки уже сегодня.

Центру перспективных разработок московского транспорта исполнилось два года. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

По словам мэра, в центре работает крупная команда специалистов — инженеров, программистов, аналитиков данных и экспертов, которые занимаются внедрением современных решений в транспортную систему города. Эта работа является одним из ключевых направлений стратегии развития столичного транспорта до 2030 года, включая создание и испытание беспилотных технологий.

Москва уже стала первым городом в мире, где на регулярной основе с пассажирами начал курсировать беспилотный трамвай. В настоящее время в столице работают четыре таких состава, а их общий пробег, включая тестовые поездки, превысил 35 тысяч километров. Пассажиры совершили на них свыше 100 тысяч поездок.

Часть трамваев пока продолжает проходить испытания: специалисты анализируют маршруты и формируют высокоточную цифровую карту движения. До конца года планируется оснастить аналогичными технологиями еще 11 трамваев.

К 2030 году предполагается, что около двух третей трамвайного парка Москвы будет работать в беспилотном режиме, а к 2035 году доля такого транспорта может достичь примерно 90%.

Также сообщается, что в январе 2026 года в России стартовала тестовая эксплуатация беспилотного поезда метро без пассажиров. К маю он прошел более трех тысяч километров. Ожидается, что к концу года его начнут испытывать уже в общем графике движения, а в 2027 году — с пассажирами. В перспективе к 2030 году планируется запуск первой полностью беспилотной линии метро — Большой кольцевой.

Кроме того, в центре транспорта ведется работа над цифровыми сервисами оплаты: специалисты метрополитена и компании «МТТЕХ» разрабатывают биометрическую оплату, виртуальную карту «Тройка» и оплату через СБП.

Помимо инженерных задач, центр стал и общественной площадкой: здесь проходят встречи для жителей, где рассказывают о развитии транспорта, маршрутах, истории метро и текущих проектах.

