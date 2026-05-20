Более 3,5 тысячи кадетов прошли маршем на Поклонной горе в Москве
Мэр напутствовал участников фразой «Пусть в ваших сердцах всегда горит огонь кадетского братства».
В Москве на Поклонной горе состоялся парад кадетского движения «Не прервется связь поколений», посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
По площади Победителей у Музея Победы маршем прошли 52 парадных расчета — более 3,5 тысячи воспитанников. Среди них 41 расчет столичных школ, а также представители федеральных училищ. Присоединились к строю и гости из Санкт-Петербурга, Ижевска, Луганска, Перми, Волжского, Строителя и белорусского Бреста.
Сергей Собянин вручил благодарственное письмо столичной школе № 1770 за верность традициям кадетского движения.
«Кадеты хорошо знают историю России и мечтают вписать в нее свои имена. <…> Пусть в ваших сердцах всегда горит огонь кадетского братства. Пусть никогда не прерывается связь поколений народа-победителя», — подчеркнул мэр.
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов добавил, что кадетское движение — наша основа.
«Вы, ребята, — наша гордость, вы, ребята, — наше будущее. Мы вами гордимся!» — напутствовал глава ведомства.
Среди гостей парада были ветераны боевых действий, в том числе участники специальной военной операции, представители власти, силовых ведомств, педагоги и родители. Всего в торжественном марше участвовали семь тысяч человек.
Парад кадетского движения Москвы проводится с 2015 года. Его цель — повышение престижа кадетского образования, формирование у молодежи гордости за историю страны и готовности служить Отечеству.
Сегодня кадетское движение столицы охватывает около 28 тысяч детей. Классы открыты в 225 школах.
