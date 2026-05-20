Более 3,5 тысячи кадетов прошли маршем на Поклонной горе в Москве

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

В Москве на Поклонной горе состоялся парад кадетского движения «Не прервется связь поколений», посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По площади Победителей у Музея Победы маршем прошли 52 парадных расчета — более 3,5 тысячи воспитанников. Среди них 41 расчет столичных школ, а также представители федеральных училищ. Присоединились к строю и гости из Санкт-Петербурга, Ижевска, Луганска, Перми, Волжского, Строителя и белорусского Бреста.

Сергей Собянин вручил благодарственное письмо столичной школе № 1770 за верность традициям кадетского движения.

«Кадеты хорошо знают историю России и мечтают вписать в нее свои имена. <…> Пусть в ваших сердцах всегда горит огонь кадетского братства. Пусть никогда не прерывается связь поколений народа-победителя», — подчеркнул мэр.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов добавил, что кадетское движение — наша основа.

«Вы, ребята, — наша гордость, вы, ребята, — наше будущее. Мы вами гордимся!» — напутствовал глава ведомства.

Среди гостей парада были ветераны боевых действий, в том числе участники специальной военной операции, представители власти, силовых ведомств, педагоги и родители. Всего в торжественном марше участвовали семь тысяч человек.

Парад кадетского движения Москвы проводится с 2015 года. Его цель — повышение престижа кадетского образования, формирование у молодежи гордости за историю страны и готовности служить Отечеству.

Сегодня кадетское движение столицы охватывает около 28 тысяч детей. Классы открыты в 225 школах.

