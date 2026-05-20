Собянин: количество операций по трансплантации в столице выросло более чем вдвое

В Москве живут более шести тысяч человек с пересаженными органами.

За последние пять лет число операций по трансплантации в столице выросло более чем вдвое — с 428 до 859 в год. Об этом в своем блоге рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

«За последние пять лет количество операций по трансплантации в Москве выросло более чем в два раза — с 428 в 2020 году до 859 в 2025-м», — отметил мэр.

Особых успехов достиг НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского. Его врачи выполняют все виды пересадок, включая сложные сочетанные вмешательства, когда одновременно заменяют несколько органов — например, почку и поджелудочную железу.

Некоторые направления остаются уникальными для России — в институте проводят трансплантацию тонкой кишки и имплантируют искусственный левый желудочек при терминальной сердечной недостаточности. За 2025 год хирурги провели более 400 операций, а за все время — свыше трех тысяч пересадок почки, более полутора тысяч — печени, а также 150 трансплантаций сердца и более 100 — легких.

Собянин подчеркнул и рост мастерства специалистов — недавно операция по пересадке почки заняла рекордные 1 час 15 минут.

«Меньше времени на операцию — меньше нагрузка и на пациента, и на врачей», — пояснил он.

В институте сформирован замкнутый цикл помощи: от подготовки к вмешательству до пожизненного наблюдения. С 2025 года работает специализированный амбулаторный центр, а для психологической поддержки пациентов круглосуточно открыто отделение медицинской психологии.

