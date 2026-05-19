Необратимые разрушения мозга: бессонницу признали симптомом страшной болезни
Бессонница является ранним симптомом необратимого разрушения мозга
Фото: www.globallookpress.com
Низкое качество ночного отдыха может указывать на начало патологических процессов в организме.
Плохой сон может выступать индикатором предрасположенности к развитию болезни Альцгеймера у пожилых женщин. Этот вывод следует из исследования, опубликованного в журнале Journal of Prevention of Alzheimer’s Disease (JPAD).
Ученые проанализировали состояние здоровья и образ жизни группы из 69 женщин, чей возраст превышает 65 лет. Участницы эксперимента проходили регулярное сканирование мозга и специализированные тесты на проверку памяти.
В рамках научной работы специалисты отслеживали уровень тау-белка — специфического соединения, избыточное накопление которого считается ключевым биологическим признаком нейродегенерации.
Согласно результатам работы, у пациенток с генетической склонностью к недугу проблемы со сном напрямую коррелировали с серьезными нарушениями зрительной памяти.
Сканирование подтвердило, что у таких женщин тау-белок активнее скапливался именно в тех зонах мозга, которые первыми поражаются при деменции.
Примечательно, что у испытуемых с отсутствием наследственной предрасположенности подобная связь между бессонницей и патологическими маркерами обнаружена не была.
Авторы подчеркнули, что жалобы на качество сна могут стать эффективным и быстрым инструментом для ранней диагностики деменции. В будущем коррекция режима отдыха может рассматриваться как метод первичной профилактики заболевания.
