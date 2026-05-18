Собянин: трамвайные пути на Краснобогатырской улице модернизируют

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Завершить реконструкцию дорожного каркаса на востоке столицы планируется в следующем году.

В районах Преображенское и Богородское началась масштабная перестройка Краснобогатырской улицы. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Дорога станет четырехполосной. Также приведем в порядок участки Богородского шоссе и улицы Богатырский Мост. Всего в рамках проекта реконструируем более пяти километров дорог, сделаем тротуары, установим новые светофоры», — написал градоначальник.

Помимо проезжей части, специалисты обновят и трамвайную инфраструктуру. Потоки общественного и личного транспорта разделят, чтобы ускорить движение вагонов и сделать посадку безопаснее.

На линии появится 16 современных остановочных площадок с навесами, полностью адаптированных для маломобильных пассажиров. В мэрии подчеркнули, что формирование дорожного каркаса столицы отвечает целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

