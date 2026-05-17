Почему вы плохо спите: названы главные привычки, которые нарушают сон

Иногда причина бессонницы прячется не в здоровье, а в повседневных мелочах.

Бессонница и прерывистый сон в большинстве случаев становятся прямым результатом образа жизни и повседневных привычек человека. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал кандидат медицинских наук, сомнолог Александр Казаченко.

Специалист выделил четыре ключевых фактора, которые мешают организму погрузиться в глубокую фазу восстановления и провоцируют внезапные пробуждения среди ночи.

Одной из самых распространенных ошибок медик назвал чрезмерное использование смартфонов, компьютеров и телевизоров перед отходом ко сну. По его словам, мозг в этот момент вынужден интенсивно обрабатывать поступающий поток данных вместо того, чтобы расслабляться.

Кроме того, синий свет, который излучают экраны мобильных устройств и мониторов, блокирует синтез мелатонина — важнейшего гормона, отвечающего за регуляцию циклов сна. Другим серьезным триггером является высокий уровень тревожности.

«Если в течение дня человек находится в стрессе, организм не может быстро переключиться в режим отдыха ночью. Со временем это может перерасти в хроническую проблему, требующую внимания специалиста», — предостерег Казаченко.

Помимо психологического состояния и влияния гаджетов, на качество ночного отдыха сильно влияет режим дня и питание. Доктор подчеркнул, что привычка ложиться в разное время разрушает биоритмы, ведет к гормональным сбоям и системному истощению, которое проявляется в виде проблем с памятью и концентрацией внимания.

«Плотные ужины, тяжелая пища, кофе и алкоголь перед сном перегружают организм и мешают нормальному засыпанию. Гораздо эффективнее ужинать за три-четыре часа до сна, выбирать легкий перекус и стараться ограничивать стимуляторы», — добавил эксперт.

Соблюдение этих простых рекомендаций поможет избежать хронической усталости и улучшить эмоциональный фон.

