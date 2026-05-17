На севере Москвы капитально отремонтировали 92 малоэтажных дома

Фото: © РИА Новости

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Восстановление стало важным этапом в сохранении уникального архитектурного облика и камерного шарма столичных дворов.

В Северном административном округе Москвы завершили масштабный капитальный ремонт 92 жилых домов высотой до четырех этажей. Об этом сообщил портал mos.ru со ссылкой на комплекс городского хозяйства столицы.

Работы стали частью программы по сохранению исторической малоэтажной застройки и приведению жилого фонда в нормативное состояние. Особое внимание уделялось восстановлению фасадов и архитектурного декора, а также модернизации инженерных систем. Речь идет о домах разных периодов постройки, которые формируют характерную среду северных районов города. В ходе ремонта специалисты возвращали зданиям первоначальный облик, укрепляли конструкции и обновляли коммуникации.

Одним из объектов стал трехэтажный дом 1948 года постройки в 3-м Лихачевском переулке. Здание в стиле неоклассицизма получило комплексное обновление фасада и крыши: поверхности очистили, обработали защитными составами, восстановили лепной декор, балконы и металлические элементы, а также сохранили историческую цветовую гамму. Помимо этого, заменили водосточные системы и обновили кровельное покрытие.

В доме на улице Зои и Александра Космодемьянских специалисты провели более глубокую реконструкцию: восстановили кирпичную кладку, защитили фасады от влаги, отремонтировали декоративные элементы, заменили балконные конструкции и обновили входные группы. Также модернизировали крышу, утеплили чердачное пространство и частично обновили инженерные системы.

Еще один объект — двухэтажное здание 1949 года постройки в 1-м Войковском проезде — прошел комплексное обновление фасада, подвала и всех основных коммуникаций. В ходе работ восстановили штукатурку, заменили инженерные сети, установили новые окна в местах общего пользования и обновили кровлю с утеплением чердака.

По итогам ремонта здания получили обновленный внешний вид, улучшенные условия эксплуатации и усиленную защиту конструкций при сохранении их исторического архитектурного облика.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.