Средства ПВО сбили еще семь дронов, летевших на Москву

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Еще семь украинских беспилотников уничтожили в небе над Москвой силы противовоздушной обороны (ПВО). О новых попытках киевского режима атаковать столицу сообщил в своем блоге в мессенджере МАКС мэр Сергей Собянин.

«Уничтожены два БПЛА. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал глава города.

До этого градоначальник заявил о ликвидации пяти вражеских дронов, которые направлялись в сторону Москвы.

Всего с начала суток Собянин рассказал об уничтожении 50 летательных аппаратов ВСУ. Информации о жертвах, пострадавших и разрушениях нет.

Ранее 5-tv.ru писал, что киевские боевики ударили по многоквартирному дому в Белгороде. После атаки загорелись несколько балконов. Прибывшие к месту происшествия спасатели потушили пожар. В результате атаки ранения получили девять человек, включая трехлетняя девочка. Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения. У них диагностировали осколочные ранения разных частей тела.

