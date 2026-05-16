Собянин: более 93 тысяч человек будут сдавать ЕГЭ в Москве в этом году

Среди популярных предметов — математика, обществознание, английский язык и информатика.

Столичная система образования полностью готова к проведению ЕГЭ и ОГЭ. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере МАКС.

В этом году ЕГЭ в Москве будут сдавать более 93 тысяч человек, включая выпускников прошлых лет. Среди самых популярных предметов школьники выбрали математику, обществознание, английский язык и информатику. Историю и литературу планирует сдавать почти каждый десятый участник экзамена.

ОГЭ в столице напишут почти 130 тысяч человек. Москва второй год участвует в реализации федерального закона, который расширяет доступность среднего профессионального образования. Теперь выпускники девятых классов могут получить аттестат и поступить в городской колледж после сдачи двух экзаменов — русского языка и математики. Такой формат выбрали более 47 тысяч школьников, что на 20% превышает показатель прошлого года.

Для перехода в десятый класс ученики по-прежнему должны сдавать четыре экзамена: два обязательных и два по выбору.

Школьники с ограниченными возможностями здоровья, которые не смогут пройти аттестацию в пунктах приема экзаменов, сдадут экзамены дома. Для них организуют комфортные условия с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья.

Особое внимание столичные школы уделили подготовке к ЕГЭ. С февраля ученики посещают специальные практикумы, которые занимают до 40% учебного времени. Занятия проводят педагоги, чьи выпускники регулярно показывают высокие результаты на экзаменах и успешно поступают в вузы.

Ранее Собянин рассказал о планах построить в Москве 15 многофункциональных, гибких и просторных образовательных комплексов — «школ будущего».

