Старение начинается ночью: сколько часов нужно спать

Daily Mail: для полноценного восстановления человеку нужно семь часов сна

Недостаток сна также вреден, как и его избыток.

Сон менее шести часов или более восьми часов в сутки провоцирует ускоренное биологическое старение организма. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно результатам исследования, проведенного специалистами Колумбийского университета, идеальным временем для полноценного восстановления человека являются семь часов отдыха. Те участники эксперимента, чей сон длился от 6,4 до 7,8 часа, демонстрировали минимальные признаки износа тканей и систем.

«Это не означает, что одна лишь продолжительность сна заставляет органы стареть быстрее или медленнее. Однако это служит четким маркером общего состояния здоровья всего тела», — пояснил доцент кафедры радиологии и руководитель научной работы Джунхао Вэнь.

Для оценки состояния организма ученые использовали искусственный интеллект и так называемые «часы старения». В ходе работы были проанализированы данные полумиллиона человек из британского биобанка. Специалисты изучали медицинские снимки и специфические белки в крови, чтобы определить функциональный возраст 17 различных систем органов.

Выяснилось, что недосып тесно связан с развитием депрессии, тревожных расстройств, ожирения и гипертонии. В то же время слишком долгий сон также негативно сказывается на работе легких и пищеварительной системы, провоцируя развитие астмы и гастрита.

Эксперты отмечают, что организму требуется «золотая середина», чтобы поддерживать метаболический баланс и стабильную работу иммунитета, предотвращая преждевременное увядание на клеточном уровне.

