На грани шторма: сильнейшая магнитная буря обрушится на Землю 15 мая

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Метеозависимым людям лучше подготовиться к одному из самых тяжелых дней месяца.

В пятницу, 15 мая, на Землю могут обрушиться геомагнитный шторм и магнитная буря. Об этом сообщается в материале URA.RU со ссылкой на данные ученых Лаборатории солнечной активности Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Российской академии наук (РАН). Для метеозависимых это будет один из самых напряженных дней месяца.

За последние сутки на Солнце фиксировались вспышки класса C, самая мощная произошла утром 14 мая. Активные области на Солнце продолжают влиять на магнитосферу Земли. По прогнозам экспертов, вероятность магнитной бури составляет около 90%. Также возможны длительные магнитные бури уровня G1–G2 с усилением колебаний магнитного поля.

С 15 по 16 мая ожидается месячный пик геомагнитных возмущений, 17–18 мая — постепенное ослабление, 19–22 мая — спокойный период, 23 мая — кратковременный всплеск, 24–26 мая — снова спокойствие, 27 мая — еще один период возмущений, а конец мая и начало июня — стабильность. Ситуация может быть скорректирована в зависимости от новых солнечных вспышек.

Метеозависимым эксперты рекомендуют контролировать обстановку ежедневно, а в сложные дни во избежание плохого самочувствия принимать меры. Высок риск головных болей, скачков артериального давления, утомляемости, бессонницы, раздражительности и снижения концентрации внимания. Специальное лечение не нужно, но стоит проконсультироваться с врачом на случай обострения хронических недугов для получения соответствующих инструкций.

Чтобы чувствовать себя лучше, соблюдайте режим сна и пейте больше воды, оградите себя от стресса и непосильных физических нагрузок, откажитесь от кофе и алкоголя, принимайте назначенные лечащим врачом медикаменты, а в случае усугубления симптомов запишитесь на внеплановый прием.

Пока одни эксперты советуют терапию, другие выступают против связи здоровья и магнитных бурь и вообще отрицают метеозависимость. Ранее 5-tv.ru приводил аргументы против от кандидата медицинских наук Валерия Литвинова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.