«Такого никогда не было»: Патрушев о ходе реконструкции Центрального Московского ипподрома

Объект начали восстанавливать в 2024 году.

Реконструкция Центрального Московского ипподрома близится к завершению. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев в ходе ознакомления с объектом.

Компанию Дмитрию Патрушеву составили также министр сельского хозяйства России Оксана Лут и мэр Москвы Сергей Собянин.

«Конечно, такого уровня ипподрома в Российской Федерации еще никогда не было. У нас предстоит много соревнований. Я думаю, что и для конников, и для профессионалов это будет большой подарок», — сказал Патрушев.

Центральный Московский ипподром был открыт в 1834 году и является старейшим в Европе. В том числе, он был и первым в мире ипподромом для проведения рысистых бегов. Этот объект очень важен для развития коневодства в России.

Комплексная реконструкция ипподрома стартовала в 2024 году. В рамках реконструкции на объекте появится современная инфраструктура: новые конюшни, ветеринарный блок, тренировочные дорожки, лаборатории для комплексной оценки лошадей и другое. Открытие ипподрома Патрушев назвал долгожданным.

«Вышли на конечную прямую и надеюсь, что все в срок будет исполнено», — сказал Патрушев.

Вице-премьер добавил, что рамках организации «Росипподром» до 2035 года будут восстановлены еще порядка 13 ипподромов.

