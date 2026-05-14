Кастрированный супругой мужчина потребовал компенсацию за публикацию фото

Личные снимки пострадавшего пациента оказались в открытом доступе вопреки врачебной тайне.

В Италии мужчина, лишившийся полового органа в результате нападения собственной супруги, подал в суд из-за публикации фотографий его ампутированных гениталий в социальных сетях. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Мужчина стал жертвой жестокой расправы после бытового конфликта. Через некоторое время после его госпитализации в интернете начали распространяться кадры, сделанные в больничной палате.

На шокирующих изображениях запечатлен сам пострадавший, лежащий на койке, а рядом с ним герметичный медицинский пакет с отрезанным половым органом.

Адвокаты истца выразили возмущение произошедшим, подчеркнув, что личная драма человека была превращена в циничное сетевое шоу. Защита пострадавшего намерена добиться идентификации и наказания лиц, ответственных за съемку и передачу материалов в сеть.

Причиной кровавой расправы, предшествовавшей скандалу с фотографиями, стало предложение мужчины расширить состав семьи.

Пострадавший попросил жену переехать в более просторное жилье, чтобы поселить там вторую женщину. Разгневанная супруга не стала вступать в открытое противостояние сразу, а дождалась, когда муж уснет.

Предполагается, что женщина предварительно добавила в его еду снотворное, чтобы облегчить исполнение задуманного. Воспользовавшись беспомощным состоянием супруга, она нанесла ему увечье обычным кухонным ножом.

Несмотря на оперативное вмешательство медиков и попытки провести реплантацию, восстановить орган врачам не удалось. В настоящий момент женщина находится под арестом.

Итальянские правоохранительные органы предъявили ей обвинение в покушении на убийство, а параллельно с этим ведется проверка в отношении персонала клиники, который мог допустить утечку конфиденциальных данных пациента.

