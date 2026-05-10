Кровавая месть за многоженство: женщина отрезала мужу пенис из-за измены

Она расправилась с супругом после его предложения привести в дом бывшую возлюбленную.

В итальянском городе Ангри женщина кухонным ножом отрезала пенис своему мужу из-за его желания поселить в их общем доме свою первую супругу. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Кровавый инцидент произошел после того, как 41-летний выходец из Бангладеш нашел новое просторное жилье в провинции Кампания. Мужчина планировал, что площади частного дома хватит для совместного проживания сразу с двумя спутницами жизни, однако его нынешняя 35-летняя жена выступила категорически против такой идеи.

Когда глава семейства отказался идти на компромисс, женщина дождалась, пока он уснет после обеда, и совершила нападение.

Пострадавший, истекая кровью, сумел выбраться на балкон второго этажа и начать звать на помощь. Его крики услышали случайные прохожие, которые вызвали экстренные службы и попытались оказать первую помощь до приезда медиков.

Очевидцы даже поместили ампутированный орган в лед, надеясь на успех последующей операции. Тем не менее в больнице города Ночера-Инфериоре хирурги констатировали, что восстановить ткани невозможно из-за их критического повреждения. Врачам удалось лишь остановить сильное кровотечение и спасти жизнь пациента.

Прибывшие на место происшествия карабинеры обнаружили подозреваемую в состоянии глубокого шока — она бродила по дому, все еще сжимая в руках окровавленное орудие преступления.

Женщину немедленно взяли под стражу, предъявив ей обвинение в покушении на убийство. Сейчас следователи проверяют состав последнего обеда мужчины, чтобы выяснить, не подсыпала ли супруга в пищу снотворное или психотропные вещества перед атакой.

Юрист Анджело Пизани, предложивший пострадавшему бесплатную защиту, назвал случившееся актом беспрецедентной жестокости, который заслуживает самого строгого осуждения.

