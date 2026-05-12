Собянин рассказал, каким будет новое электродепо «Новорижское»

Электродепо будет расположено с северной стороны Новорижского шоссе в районе 23-го километра в Красногорске. Его оснастят самым современным оборудованием с высоким уровнем автоматизации.

Столичный мэр Сергей Собянин осмотрел ход строительства электродепо «Новорижское».

«Мы полным ходом строим Рублево-Архангельскую линию метро. В планах первый этап — 2026 год, второй этап — 2027 год. Сроки очень сжатые, амбициозные. Ну и в результате пассажиры увидят прекрасные станции, тоннели, по которым проедут, но многое остается за пределами этой картинки. Это огромное инженерное обеспечение всей системы и, конечно, электродепо, которое позволяет эксплуатировать большое количество подвижного состава. Здесь оно строится уже достаточно революционными темпами, с применением новейших технологий», — отметил Сергей Собянин.

Мэр Москвы добавил, что в электродепо «Новорижское» будет отстаиваться и эксплуатироваться одновременно около 30 поездов метро. Оно будет расположено с северной стороны Новорижского шоссе в районе 23-го километра в Красногорске. Строительство ведется по типовому проекту с максимально компактным и эффективным размещением всех необходимых объектов.

На участке 13,9 гектара планируют возвести цех эксплуатационного обслуживания на 26 канав с камерой мойки составов, мотодепо с ремонтно-строительным участком, производственно-административный и инженерно-технический корпус, тренировочный полигон и многое другое. Их общая площадь составит более 48 тысяч квадратных метров. Развернутая длина путей депо превысит 10 километров.

Новое депо оснастят самым современным оборудованием с высоким уровнем автоматизации. Это позволит качественно и эффективно обслуживать составы.

Рабочие места получат свыше 520 человек. Им обеспечат стабильный доход и социальные гарантии Правительства Москвы. Кроме того, у персонала будут комфортные условия для работы и отдыха. В административном здании появится столовая на 56 мест. Комнаты отдыха локомотивных бригад организуют по типу гостиничных номеров — с размещением в двухместных блоках с санузлами. Медицинская служба будет включать кабинет предрейсовых осмотров, кабинет врача, процедурный и прививочный кабинеты, кабинеты психологов и комнаты медперсонала. Предусмотрены также актовый зал и хозяйственные помещения (прачечная, гладильная, помещения для хранения спецодежды).

Выезд и заезд подвижного состава на будущую Рублево-Архангельскую линию метро из электродепо «Новорижское» будет осуществляться по соединительному двухпутному тоннелю длиной около 1,6 километра.

Подготовительные и земляные работы сейчас находятся в завершающей стадии. Специалисты занимаются устройством монолитных конструкций и монтажом сборных железобетонных конструкций корпусов будущего депо. Строительная готовность объекта — 15 процентов. Завершить строительство планируется до конца 2027 года. До его ввода в эксплуатацию поезда Рублево-Архангельской линии будет обслуживать электродепо «Солнцево».

Вместимость нового депо составит 26 канав, ночной отстой — 23 состава по восемь вагонов. Мыть смогут по четыре состава в сутки. Эксплуатационное обслуживание составит 31 состав в сутки.

«В “Новорижское” поступят технологичные российские поезда “Москва-2026”. Они обслуживаются по контракту жизненного цикла: производитель несет ответственность за их техническое состояние в течение 30 лет. В целом за два года столичное метро закупит больше 700 вагонов “Москва-2026”», — написал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

Сегодня Московский метрополитен занимает первое место в мире по темпам обновления подвижного состава. Доля новых поездов превышает 80 процентов. В 2030 году не останется линий, по которым не будут курсировать современные составы.

По сравнению с традиционными «номерными» поездами вместимость современных составов увеличена примерно на 10 процентов. Для комфорта и удобства пассажиров обновили интерьер салона: убрали металлические стыки между сиденьями, увеличили площадь остекления на поручнях входной группы и изменили блок связи «пассажир — машинист». Салоны оснащены разъемами USB и Type-C, информационными экранами, удобной наддверной навигацией и адаптивной подсветкой в зависимости от времени суток. Во всех поездах современного поколения установлены мощные климатические системы, поддерживается комфортное освещение. Кроме того, они тише и плавнее двигаются.