Собянин: В Москве запустят производство печатных плат для автопроизводителей

Новый резидент московского индустриального парка «Руднево» обеспечит автомобильную промышленность страны печатными платами, рассказал Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАКС.

«Такие изделия востребованы в современном автомобилестроении. Они позволяют значительно увеличить количество электронных компонентов на ограниченной площади, делая устройства более компактными, производительными и надежными. Запуск производства запланирован на конец 2026 года», — написал мэр Москвы.

Компания будет поставлять продукцию ведущим российским автопроизводителям, включая «Автоваз», КамАЗ и «Москвич», а общий объем инвестиций превысит пять миллиардов рублей. Завод оснастят современным оборудованием — там будут автоматизированные линии и роботизированные системы с высоким классом точности.

Это будет первое в стране крупносерийное контрактное производство печатных плат до 24 слоев и до седьмого класса точности. Аналогов продукции среди российских производителей на данный момент нет.

На предприятии создадут более 300 рабочих мест, часть из них займут выпускники и студенты столичных колледжей.

Статус резидента ОЭЗ «Технополис Москва» дает компаниям налоговые льготы, включая пониженные ставки по налогу на прибыль, имущество и землю, а также доступ к режиму свободной таможенной зоны — ввоз оборудования и комплектующих без уплаты таможенных пошлин и НДС.