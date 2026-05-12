Собянин: В Москве разрабатывают передовые решения в сфере радиоэлектроники

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Благодаря разработкам радиоэлектронная промышленность стала технологической основой беспроводной связи, интернета, систем навигации, безопасности и многих других критически важных инфраструктур.

Некогда радиоэлектронная промышленность Москвы обеспечивала работу классических эфирных радиостанций, а сегодня является технологической основой беспроводной связи, интернета, систем навигации, безопасности и многих других критически важных инфраструктур. Сергей Собянин в своем блоге рассказал, как разработки московских компаний обеспечивают решение текущих отраслевых задач и закладывают основу для долгосрочного технологического роста.

«Значительный вклад в развитие этой отрасли вносят предприятия — участники Московского инновационного кластера (МИК) и резиденты кластера “Ломоносов” Инновационного научно-технологического центра МГУ “Воробьевы горы”. О некоторых интересных разработках расскажу подробнее», — написал мэр Москвы.

Так, одним из первых резидентов кластера «Ломоносов» стала компания «Микроволновая электроника», выпускающая измерительное и связное оборудование. В числе ключевых продуктов предприятия — векторные генераторы, анализаторы сигналов и антенные системы, которые используются в самых разных сферах — от телевещания до космонавтики. Они могут применяться в системах связи городского транспорта, тоннелях, на остановках общественного транспорта, а также для управления роботами-доставщиками, беспилотными автомобилями и службами экстренного реагирования.

Компания «ИнноЦентр ВАО», участник МИК, разработала платформу для создания радиоэлектронных устройств. Она состоит из различных СВЧ-микросхем и готовых функциональных блоков, которые можно комбинировать между собой. Платформа позволяет в 5–10 раз быстрее собирать сложное радиоэлектронное оборудование без создания всех компонентов с нуля. Она востребована во многих сферах, в том числе в образовании: на ее основе проводят лабораторные работы по радиотехнике в российских вузах. Студенты, используя это оборудование, осваивают инструменты, применяемые в реальном промышленном производстве.

Компания «Т8 НТЦ» из кластера «Ломоносов» разрабатывает отечественные DWDM-системы сверхскоростной связи — объединение множества различных каналов (интернет, голосовая связь и другие) в одном кабеле. Разработки компании использовались при строительстве скоростной магистральной линии связи длиной более 16,7 тысячи километров между Санкт-Петербургом и Улан-Удэ. На оборудовании предприятия работает свыше 100 тысяч километров других DWDM-сетей от Калининградской области до Камчатского края. А в 2021 году компания обеспечивала качественную видеотрансляцию матчей футбольного чемпионата Европы, проходивших в Санкт-Петербурге.

Другой участник МИК — «ПиЭлСи Технолоджи», одна из ведущих московских компаний в сфере радиоэлектронной промышленности. Она выпускает более 200 видов продуктов, включая системы связи на объектах энергетики и промышленности. Среди них — телекоммуникационное устройство, обеспечивающее надежную высокоскоростную передачу данных между объектами инфраструктуры. Его применяют на многих электрических подстанциях по всей стране.

Еще одной разработкой компании стало устройство для дистанционного сбора и передачи данных с приборов электроэнергии. Оно применяется в системах учета и мониторинга на объектах электроэнергетики и промышленности для централизованного контроля и управления энергопотреблением.

Кроме того, особое значение в радиоэлектронике имеют технологии точного измерения и передачи данных. Именно на них строятся современные системы мониторинга. В этом направлении работает компания «ОптоМониторинг», резидент кластера «Ломоносов». Созданные ею системы измеряют температуру, давление, вибрацию и смещение грунта одновременно. Продукция применяется для контроля режимов работы теплообменного оборудования, нефтегазовых скважин, а также для контроля движения транспортных средств на авто- и железнодорожных магистралях, доступа к магистральным оптоволоконным линиям передачи данных, смещения грунта на опасных участках, контроля загазованности и других целей.