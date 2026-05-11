Сергей Собянин сообщил о снижении смертности от инсультов в Москве

Пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями спасает жизни комплексный подход медпомощи, включающий систему маршрутизации, современное оборудования, новейшие методы диагностики и лечения.

Комплексный подход к оказанию медпомощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями помогает столичным врачам спасать жизни. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в канале в мессенджере МАКС.

Система включает эффективную маршрутизацию пациентов, закупку современного оборудования, применение новых методов диагностики и лечения, комплексную реабилитацию, профилактику и обеспечение бесплатными лекарствами.

На базе многопрофильных стационаров, которые равномерно работают по всей столице, специалисты сформировали единую инфарктную и инсультную сети.

За последние три года город закупил более шести тысяч единиц техники. В расшифровке снимков и выявлении очагов патологии врачам помогает искусственный интеллект.

Медики также увеличили число тромбоэкстракций — операций по удалению тромбов через небольшой разрез — и процедур тромболизиса, при которых препараты растворяют тромбы.

Сегодня в Москве среднее время от поступления пациента в специализированный стационар до введения инструмента в инфаркт-связанную артерию соответствует мировым стандартам. Большинству пациентов с инфарктом миокарда врачи проводят первичную ангиопластику и стентирование, а для пациентов с болезнями системы кровообращения действуют специальные программы лекарственного обеспечения, рассказал мэр.

За последние 15 лет число спасенных пациентов с инфарктом миокарда выросло более чем в два раза, а смертность от инсульта сократилась на 15%, резюмировал Собянин.

Ранее мэр Москвы рассказал о социальной поддержке пациентов московских стационаров. В столице продолжается реализация проекта «Социальная помощь в больницах», начавшегося в 2021 году.

