Собянин: Завершено строительство двух подземных переходов на юго-западе Москвы

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин / mos_sobyanin

На юго-западе столицы построили два подземных пешеходных перехода. Они находятся на развязке Московской кольцевой автодороги (МКАД) и Профсоюзной улицы — в районе 41-го километра МКАД. Рядом располагается крупный торговый центр. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Первый переход расположен на внешней стороне Кольцевой автодороги под съездами на Профсоюзную улицу по направлению в центр и с Калужского шоссе на МКАД. Второй — внутри МКАД под съездом на Профсоюзную улицу с бокового проезда кольцевой дороги», — написал мэр Москвы.

В результате у жителей районов Ясенево и Теплый Стан появились безопасные маршруты сразу через несколько загруженных автодорог.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам строительства. В городе продолжается возведение новых и модернизация существующих магистралей, развязок и других объектов транспортной инфраструктуры.

