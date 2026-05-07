Работает как пластырь: почему утренний кофе вызывает сонливость

Диетолог Лериц: когда кофеин выводится из организма, усталость возвращается

Как употребление бодрящего напитка приводит к обратному эффекту?

Употребление кофе в утренние часы может спровоцировать чувство усталости. Об этом в интервью изданию TakeOut рассказал диетолог Александр Лериц.

Основной причиной такого состояния становится блокировка рецепторов аденозина — особого соединения, которое отвечает за подавление бодрости и стимуляцию сна. Как только действие кофеина прекращается и он выводится из организма, накопленный аденозин вновь начинает активно воздействовать на нервные клетки, возвращая чувство разбитости.

По словам Лерица, кофеин является лишь временным средством для маскировки утомления. Диетолог также уточнил, что подобный негативный эффект проявляется не у всех и часто зависит от общего режима дня.

«Если человек ночью поспал четыре-пять часов и выпил кофе, чтобы взбодриться, то, когда действие кофеина закончится, он, скорее всего, испытает чувство усталости, вызванное недостатком сна», — отметил эксперт.

По его мнению, люди, злоупотребляющие этим напитком, больше рискуют столкнуться с внезапной сонливостью.

«Кофеин очень эффективен при временном подавлении усталости, но часто становится пластырем, который не устраняет проблемы образа жизни», — резюмировал врач.

Чтобы нормализовать самочувствие, эксперт порекомендовал проанализировать свой образ жизни и обратить внимание на такие негативные факторы, как хронический недосып и высокий уровень стресса.

