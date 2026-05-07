Собянин: силы ПВО уничтожили еще два украинских БПЛА на подлете к Москве
Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Всего же за сутки над российскими регионами сбили 127 беспилотников, включая цели над Московским регионом, Адыгеей и Удмуртией.
Системы противовоздушной обороны уничтожили еще два украинских беспилотника, пытавшихся прорваться к столице. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в МАКС.
«Уничтожены еще два беспилотника», — заявил градоначальник, добавив, что к местам падения фрагментов незамедлительно выехали экстренные службы.
Таким образом, общее число дронов, ликвидированных на подступах к Москве силами ПВО именно за этот день, достигло 43. Атака на столичный регион носила массированный характер.
По уточненным данным Минобороны РФ, в течение нескольких часов средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отражали налет вражеских аппаратов сразу на четырнадцать российских субъектов. Помимо Московского региона, интенсивные бои в воздухе шли над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пермской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями.
Также удалось перехватить БПЛА в небе над Республикой Адыгея и Удмуртией. Суммарно было нейтрализовано 127 беспилотников.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ попытались атаковать Санкт-Петербург.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.