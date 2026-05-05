Опасный шум по ночам: как женский храп приводит к тяжелым сердечным патологиям

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Эта проблема часто игнорируется или замалчивается из-за культурных стереотипов.

Многие женщины скрывают наличие серьезных проблем со сном, которые значительно повышают риск возникновения инсультов и преждевременной смерти. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Храп у женщин часто игнорируется или замалчивается из-за культурных стереотипов, однако он является ключевым симптомом обструктивного апноэ сна (ОАС).

При этом хроническом расстройстве мышцы горла временно расслабляются, полностью перекрывая доступ кислорода, что вынуждает организм вырабатывать адреналин для пробуждения.

Такие скачки давления постепенно разрушают сердечно-сосудистую систему. Специалист по сну Кэт Ледерле подчеркнула, что женщины реже признаются в храпе, считая это «неженственным», и обращаются к врачам лишь с жалобами на хроническую усталость.

Статистика показывает, что после наступления менопаузы распространенность апноэ среди женщин возрастает с 36% до почти 54%. Это связано с падением уровней эстрогена и прогестерона, которые в молодом возрасте поддерживают тонус мышц дыхательных путей.

Примером успешного лечения стала история 66-летней Хелен Робинсон, которая долгое время списывала утренние головные боли и сухость во рту на обычное старение.

После постановки диагноза «умеренное апноэ» ей предложили терапию CPAP — аппарат, нагнетающий воздух через маску, однако пациентка выбрала альтернативу в виде специальной капы.

Это устройство, называемое мандибулярным аппликатором, выдвигает нижнюю челюсть вперед, освобождая пространство для дыхания. Профессор ортодонтии Ама Джохал отмечает, что такие приспособления эффективны в 80% случаев при средней тяжести заболевания.

Всего за восемь месяцев использования капы состояние Хелен улучшилось до легкой формы, исчезли туман в голове и ночные пробуждения. Врачи предупреждают представителей слабого пола: не стоит стесняться храпа, так как за ним может скрываться смертельная угроза здоровью.

