Российские гимнастки завоевали 10 медалей на Кубке Европы в Баку

Фото, видео: Telegram/Художественная гимнастика/Небесная грация/Sky Grace/skygraceacademy; 5-tv.ru

Команда показала высочайший уровень мастерства и забрала больше всех наград высшей пробы.

Невероятный триумф российских гимнасток в Баку. Наша команда завоевала 7 золотых медалей — больше нет ни у кого! В столице Азербайджана проходил Кубок Европы, на который съезжаются лучшие спортсменки континента. Главная особенность соревнований — кросс-баттлы, где гимнастки соревнуются друг с другом в дуэлях на выбывание. Одни из самых ярких вышли с участием членов российской сборной — воспитанниц академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой. Олимпийская чемпионка лично готовила спортсменок, многие из которых впервые получили шанс выступить на таких престижных соревнованиях. Корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин все покажет.

Новый перелет, новая страна и очередной большой международный старт. Для участниц сборной России, воспитанниц Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой, такой темп сезона уже стал привычным. На этот раз маршрут приводит команду на Кубок Европы в Баку.

«Здесь, на Национальной гимнастической арене Азербайджана, которая уже стала ключевой площадкой континента, лучшие гимнастки начинают борьбу за один из главных титулов сезона», — поделился корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин.

Уже в первый соревновательный день в центре внимания оказались российские юниорки Ксения Савинова и Яна Заикина, тренирующиеся у Евгении Елисеевой.

В Баку спортсменки не просто подтвердили статус лидеров — они продемонстрировали высочайшую сложность работы с предметом, филигранную чистоту исполнения и выразительную хореографию.

«Уровень гимнасток на самом деле очень высокий. Это можно сказать как среди юниорок, так и среди сениорок», — отметила генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана Нурлана Мамедзаде.

Гимнастки завоевали три золота и серебро уже в первый день турнира.

«В первый раз было волнительно выходить, потому что непривычно. Весь зал темный, и свет только на площадку. Это очень классно, масштабно», — рассказала гимнастка сборной России, чемпионка Кубка Европы 2026 Ксения Савинова.

«Я очень рада, что я смогла выступить чисто и дойти до этих стартов очень достойно», — поделилась гимнастка сборной России, чемпионка Кубка Европы 2026 Яна Заикина.

Их победный настрой подхватили и сениорки. Действующая чемпионка России — Арина Ковшова, воспитанница Елизаветы Черновой, взяла серебро в упражнениях с обручем и золото — с мячом. Мария Борисова, тренирующаяся под руководством Ирины Гусаровой, не оставила соперницам шансов в упражнении с лентой, а команда групповых упражнений и их тренер Анна Усцова выиграли золото в программе с обручами и булавами. На пьедестал в этом виде взошли Россия, Беларусь и Украина.

«Они выступают очень хорошо, нам нравится за ними наблюдать. И желаем им успехов», — сказала Фатима Мустафаева.

Сборная Беларуси тоже проделала большую работу, чтобы вернуться на международную арену. Команда уже выступает на крупных стартах, однако редко поднимается на пьедестал, чаще остается в середине протоколов, занимая пятые–шестые места. Российские гимнастки, в свою очередь, с первых же турниров уверенно включились в борьбу за медали, и с такими высокими результатами национальная сборная страны вышла в Cross Battle — главный этап Кубка Европы, который здесь заменяет привычное многоборье.

В таком формате Ксения Савинова и Яна Заикина завоевали для России золото. Вместе с гимнастками заслуженную награду на церемонии получила и их тренер Евгения Елисеева.

На решающую стадию турнира Алина Кабаева приехала лично. Олимпийская чемпионка наблюдала за выступлениями гимнасток с трибун и активно поддерживала спортсменок.

Олимпийская чемпионка глубоко вовлечена в подготовку команды и вместе с тренерами Академии на тренировках помогает совершенствовать программы.

В индивидуальном Cross Battle борьба оказалась предельно плотной. Арина Ковшова остановилась в шаге от следующего раунда, уступив лишь несколько десятых Софии Раффаэли, обладательнице бронзы Олимпийских игр в Париже.

Мария Борисова также завершила борьбу до финала, уступив Даниеле Муниц, которая в итоге и завоевала Кубок Европы.

В групповых дуэлях борьба получилась не менее напряженной. Сборные Болгарии и Израиля допускали серьезные ошибки. Команда из Иерусалима, например, потеряла предмет в программе с обручами и булавами.

В целом, обе эти команды ошибались в элементах и работе с предметом. Не всегда чисто выполняли прыжки, вращения и допускали неточности в ловлях. Российская команда, напротив, прошла упражнения чисто, но по итоговым оценкам почему-то оказалась ниже и завершила турнир с бронзовыми медалями Кубка Европы.

«Тут было очень красиво. Было очень много команд, с которыми мы соревновались. Нам понравились эти соревнования», — сказала гимнастка сборной России в групповых упражнениях Алина Прощалыкина.

После этапа Кубка мира наши спортсменки остались в Баку на сборах, где программу им помогала совершенствовать заслуженный тренер России Инна Быстрова. У воспитанниц академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой очень большая перспектива: победы над взрослыми гимнастками показывают, что команда движется в правильном направлении.

«Наш чемпионат России — первое место заняла команда Небесной Грации, второе место — сборная Санкт-Петербурга „Жемчужина“ — так мы их называем. Третье место — сборная субъектов федерации. И относительно этого уже проектировались дальнейшие выступления гимнасток. Собственно, наша команда, которая заняла первое место „Небесной грации“ российской, у них не было допуска до соревнований и еще не получили нейтральный статус. Но нейтральный статус получила другая команда, и они выступали на первом международном турнире. Прыжок прогнувшись в шпагате не делает ни одна команда. Ни одна команда не делает, они могут обозначить, но эти элементы идут с ошибкой. У них очень большая перспектива, и они, конечно, молодцы, что выигрывают у взрослых гимнасток. У них есть высота», — сказала заслуженный тренер России Инна Быстрова.

Федерация гимнастики Азербайджана предоставила российской команде площадку для полноценной подготовки, за что Алина Кабаева лично поблагодарила азербайджанскую сторону.

Кубок Европы в Баку вновь показал: школа художественной гимнастики сохраняет свои лидирующие позиции. Наши гимнастки взяли 10 медалей, 7 из которых — золотые, что стало лучшим результатом среди всех стран-участниц.

