Силы ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Силы Минобороны отразили новую попытку атаки, экстренные службы приступили к работе на местах падения обломков.

На подлете к Москве были ликвидированы два беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере МАКС.

«Два БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — высказался он.

Собянин уточнил, что атака стала уже восьмой по счету, отраженной средствами обороны.

В тот же день Министерство обороны России заявило, что за прошедшие сутки средствами ПВО были перехвачены четыре управляемые авиационные бомбы, реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS, а также 740 беспилотных летательных аппаратов.

На фоне продолжающихся боевых действий в рамках специальной военной операции приграничные территории и отдельные центральные районы России регулярно фиксируют случаи применения дронов и ракетных средств поражения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о трагическом инциденте в Московской области: в деревне Чернево Волоколамского округа в результате падения беспилотника погиб 77-летний мужчина. По данным, приведенным в открытых источниках, происшествие произошло при ударе по жилой территории.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.