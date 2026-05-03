Стоматолог раскрыл скрытую опасность неправильного положения языка во сне

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Последствия выходят далеко за пределы стоматологии.

Положение языка во сне напрямую влияет на состояние челюсти и общее самочувствие человека. Об этом челюстно-лицевой хирург Севак Барсегян рассказал в беседе с Life.ru.

Как уточнил врач, при нарушении носового дыхания язык смещается назад, а организм начинает компенсировать это, выдвигая нижнюю челюсть вперед. Такая нагрузка повторяется каждую ночь и со временем приводит к смещению суставного диска, болям и хрусту. Кроме того, жевательные мышцы входят в состояние хронического напряжения, из-за чего возникает скрежет зубами. Барсегян пояснил, что мозг воспринимает это как угрозу удушья и запускает защитную реакцию.

Специалист добавил, что последствия выходят далеко за пределы стоматологии. Поверхностное дыхание и неправильная позиция языка ухудшают качество сна, вызывают частые пробуждения и мешают восстановлению организма. Это может приводить к утренней и дневной сонливости и даже к мигреням. Врач советует обратить внимание на сухость во рту после сна, боль в челюсти и отпечатки зубов на языке как возможные признаки проблемы, а при их наличии обратиться к профильному специалисту.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что прерывистый сон может быть симптомом опасного заболевания. Характер нарушения сна может указывать на конкретную проблему в организме