Собянин рассказал о социальной поддержке пациентов московских стационаров

Специалисты оказывают психологическую поддержку и помогают решать немедицинские вопросы, такие как поиск родственников и организация ухода после выписки.

В столице продолжается реализация проекта «Социальная помощь в больницах», начавшегося в 2021 году. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«В столичных клиниках социальные координаторы и психологи помогают пациентам в решении немедицинских вопросов. Они ищут родственников, сопровождают при выписке и, при необходимости, помогают оформить дальнейший уход на дому. Информируют о возможности обучения близких в школе родственного ухода и Симуляционном центре, консультируют по вариантам соцпомощи, оказывают психологическую поддержку», — написал Мэр Москвы.

В рамках проекта пациенты уже получили более 400 тысяч услуг.

В 2025 году проект был расширен — специалисты приступили к работе в пяти медицинских организациях столицы. Это инфекционные клинические больницы № 1 и 2, Московский клинический научно-практический центр имени А.С. Логинова, Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии имени Л.И. Свержевского и Московский научно-практический центр медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины имени С.И. Спасокукоцкого.

Продолжает работать Московская служба онкопсихологов — городской проект по психологическому сопровождению пациентов с онкозаболеваниями и их родственников. Получить консультацию специалиста можно без предварительной записи в день обращения во всех столичных центрах амбулаторной онкологической помощи. Кроме того, доступны дистанционные форматы поддержки через онлайн-платформу «Психология для жизни» и приложение «ЕМИАС.ИНФО». Также получить экстренную помощь можно по телефону неотложной психологической помощи 051 с городского или +7 495 051 с мобильного. С момента открытия проекта москвичи получили более 30 тысяч консультаций.

В 2025 году онкопсихологи начали работу в Морозовской детской городской клинической больнице, где проходят лечение дети с онкозаболеваниями. Специалисты помогают родителям прожить сложные чувства и эмоции, а также объясняют, как правильно общаться с малышами и поддерживать их в лечении.