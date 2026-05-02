Российские гимнастки взяли три золота на Кубке Европы в Баку

Фото, видео: Telegram/Художественная гимнастика / Небесная грация / Sky Grace/skygraceacademy; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Воспитанницы Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой уверенно прошли турнирную дистанцию и выиграли командный Cross Battle.

С триумфа российских спортсменок начался Кубок Европы по художественной гимнастике в Баку. Главными героинями турнира стали наши юниорки Яна Заикина и Ксения Савинова. Они тренируются под руководством Евгении Елисеевой.

Для обеих гимнасток основного состава сборной России этот континентальный кубок — первый в карьере, и сразу — успех. Воспитанницы Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой уверенно прошли турнирную дистанцию и выиграли командный Cross Battle, подтвердив высокий уровень российской школы на международной арене.

Ксения Савинова также завоевала золото в упражнениях с обручем и мячом, а Яна Заикина стала лучшей в упражнении с лентой и завоевала серебро с булавами.

Попасть на Кубок Европы гимнастки смогли по итогам первенства России: там Ксения стала победительницей, а Яна заняла второе место, благодаря чему они и получили право представлять страну на международной арене. Алина Кабаева лично участвовала в подготовке спортсменок к этим турнирам.

«Огромное спасибо Алине Маратовне за то, что она подключалась к нам, давала советы и подбадривала нас. Мы ее очень сильно любим!» – сказала Яна Заикина.

«В первый раз было волнительно выходить, потому что непривычно. Весь зал темный, и свет только на площадку. И это очень классно, масштабно. На других соревнованиях такого не было, и это в первый раз. Мне и девочки из Баку кричали и подходили фоткаться. Приятно, что в разных странах есть фанаты», – призналась Ксения Савинова.

Для Ксении и Яны этот успех — результат большого пути. Совсем юных гимнасток из Гатчины и Волгограда три года назад заметила сама олимпийская чемпионка, поверила в их талант и дала возможность развиваться в Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой.

Подготовка, работа с сильнейшими тренерами и постоянное участие олимпийской чемпионки в тренировочном процессе помогли раскрыть потенциал спортсменок в полной мере. Успешно прошел первый день Кубка Европы в Баку и для чемпионки России Арины Ковшовой, тренирующейся у Елизаветы Черновой. Она завоевала золото и серебро в отдельных видах, укрепив позиции наших спортсменок среди лидеров европейской художественной гимнастики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.