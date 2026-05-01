Мэр Москвы поздравил жителей столицы с Праздником Весны и Труда
Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов
Он пожелал горожанам, их родным и близким крепкого здоровья, благополучия и новых успехов.
Сергей Собянин поздравил москвичей с Праздником Весны и Труда в своем канале в мессенджере «Макс».
«Первомай — праздник с историей и традициями, которые живут и сегодня. В этот день мы чествуем доблестных тружеников, многое сделавших для нашего города и страны. Дарим друг другу радость душевного человеческого общения и по-особому ценим сплоченность и справедливость», — написал мэр Москвы.
Он пожелал, чтобы Первомай-2026 стал днем добрых встреч, уважения и благодарности людям, которые своим ежедневным трудом вносят вклад в развитие Москвы и всей страны.
«Желаю вам, дорогие друзья, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия и новых успехов», — добавил Сергей Собянин.
