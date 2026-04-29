Сергей Собянин: В Москве появится новый трамвайный маршрут

Фото: © РИА Новости/ Кристина Кормилицын

Воспользовавшись трамваем, местные жители смогут быстрее добираться до станций метро.

Возрождение трамвая стало одной из самых заметных тенденций московского транспорта за последние годы. Сегодня сеть из 36 маршрутов и 432 километров путей связывает 86 районов города. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

«Ежедневно пассажиры совершают свыше 830 тысяч поездок — вдвое больше, чем в 2020 году. И, по прогнозам, к 2030 году число поездок вырастет еще в 1,5 раза — до 1,2 миллиона в день. Огромным вкладом в рост популярности трамваев стало создание диаметральных маршрутов», — отметил мэр Москвы.

С момента запуска маршрута Т1 в ноябре 2025 года пассажиры совершили уже 10 миллионов поездок. А ежедневный пассажиропоток в коридоре между станцией метро «Университет» и Метрогородком вырос уже в два раза — с 60 тысяч до 120 тысяч поездок в день. На втором диаметре Т2, который запустили в апреле, тоже наблюдается заметный рост пассажиропотока.

В связи с этим продолжается расширение географии московского трамвая. Недавно началось строительство новой линии протяженностью около четырех километров. Она пройдет из района Ивановское вдоль шоссе Энтузиастов до 3-й Владимирской улицы и присоединится к существующей трамвайной сети.

Новая трамвайная линия позволит радикально улучшить транспортную доступность района Ивановское, где проживают 130 тысяч москвичей. Сейчас местные жители добираются до ближайших станций метро на автобусах — такая поездка зачастую занимает 30–40 минут. Воспользовавшись трамваем, они смогут проделать этот путь гораздо быстрее. Время в пути до станции метро «Шоссе Энтузиастов» сократится на 40 процентов — с 38 до 23 минут, а до станции метро «Авиамоторная» можно будет доехать за 29 минут вместо 42.

Кроме того, пассажиры смогут воспользоваться первым беспересадочным трамвайным маршрутом от МКАД до центра города. Он будет начинаться на улице Сталеваров и пройдет до Курского вокзала и Садового кольца. Еще один новый маршрут свяжет Ивановское со станцией метро «Семеновская».

Новая трамвайная линия с пятью остановками пройдет обособленно от потока машин. На конечной остановке (улица Сталеваров) обустроят разворотное кольцо, здание для отдыха водителей и организуют пересадку на городские и пригородные автобусы и электробусы.

Проект также предусматривает две перехватывающие парковки, отстойно-разворотную площадку для электробусов с зарядными станциями, приподнятые остановочные платформы, которые сделают посадку и высадку удобной для маломобильных граждан и родителей с колясками, а также умные павильоны ожидания с зарядными слотами для гаджетов и информационными табло.

«Строительство нового участка ведем с использованием современных, максимально щадящих технологий: бесстыкового пути и виброгасящих матов. Это позволит минимизировать уровень шума как в жилых районах, так и в рекреационных зонах Терлецкого и Измайловского парков», — добавил Сергей Собянин.

Шум от трамвая будет намного меньше, чем от потока машин, следующих по шоссе Энтузиастов. По предварительным оценкам, после запуска трамвая он снизится примерно на 10 процентов.

