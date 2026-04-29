Врач объяснил, в каком случае ночные пробуждения указывают на проблемы

Сомнолог Полуэктов: просыпаться ночью — нормально, так как сон состоит из циклов

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При этом есть те, кто из-за ряда причин помнит о своих пробуждениях.

Многих людей тревожит то, что они часто просыпаются посреди ночи. Но такие пробуждения вовсе говорят о проблемах. Об этом в разговоре с изданием aif.ru рассказал врач-сомнолог Михаил Полуэктов.

Он отметил, что большинство людей просыпаются за ночь несколько раз, однако утром обычно не помнят об этом. По его словам, короткие пробуждения считаются нормальной частью сна, который состоит из нескольких циклов.

«Циклы сна сменяют друг друга с удивительной периодичностью и точностью. У одних цикл может быть коротким, продолжаясь 1 час 20 минут, у других длинным — до 1 часа 35 минут», — подчеркнул специалист.

Врач пояснил, что цикл начинается с поверхностной фазы, а затем переходит в глубокий сон и снова завершается поверхностным. Полуэктов уточнил, что за ночь у людей может проходить до пяти таких циклов, а концу каждого из них сон становится более поверхностным, из-за чего человек может ненадолго проснуться.

Некоторые люди помнят о пробуждениях ночью. Причина связана с подготовкой организма к пробуждению, постоянным стрессом, нарушением режима, некомфортными условиями, а также потреблением кофеина и алкоголя.

Чтобы изменить ситуацию, стоит наладить режим подъема и выделить время на расслабление. Также полезно работать со стрессом, а снизить его уровень можно при помощи йоги, медитации, гимнастики, дыхательных упражнений и аутотренинга.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.