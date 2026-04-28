Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Сегодня отмечают День работника скорой медицинской помощи. Московская скорая помощь — одна из самых эффективных в мире. За этим стоят профессионалы, рабочий процесс которых отточен до мелочей. В своем канале в мессенджере «Макс» Сергей Собянин поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.

«В среднем за год совершается четыре миллиона выездов, это около 12 тысяч в сутки. Столичная скорая помощь постоянно совершенствуется — внедряются современные технологии, бригады оснащаются передовым оборудованием. Сейчас идет масштабное обновление парка машинами нового поколения — их пространство максимально эргономично, все оборудование находится на расстоянии вытянутой руки», — написал Мэр Москвы.

Автомобили были разработаны при участии экспертов московской службы скорой помощи в рамках грантовой программы Правительства Москвы. Среди ключевых особенностей техники — запатентованная универсальная рейлинговая система крепления медицинской аппаратуры (ее можно быстро снимать или перевешивать в зависимости от ситуации), поворотно‑складные кресла и увеличенная амплитуда смещения носилок для полноценного доступа к пациенту, продуманная стеллажная система полок, удобное зонированное освещение, а также увеличенная высота салона, благодаря которой медики могут работать стоя в полный рост.

В мае 2025 года 80 инновационных реанимобилей уже начали работать на Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова. В этом году в парк уже поступило 350 машин нового поколения, которые передадут общепрофильным бригадам. Внедрение современной техники позволит повысить эффективность работы медиков и сделать условия оказания помощи пациентам еще более комфортными.

«Поздравляю всех сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником! Спасибо за самоотверженный труд и искреннюю преданность делу, благодаря чему каждый день вы спасаете тысячи жизней горожан», — добавил Сергей Собянин.

