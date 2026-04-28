Кожа диктует правила: как дерматит разрушает память и сон

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ученые обнаружили пугающую связь между обычным кожным зудом и серьезным проблемами с памятью.

Атопический дерматит провоцирует серьезные нарушения сна и провалы в памяти у взрослых пациентов. К таким выводам пришла группа исследователей, опубликовавшая результаты своей научной работы в профильном журнале Dermatitis.

Эксперты установили, что кожное заболевание влияет на организм гораздо глубже, чем считалось ранее, затрагивая работу центральной нервной системы и головного мозга.

В масштабном научном эксперименте приняли участие 78 добровольцев, страдающих от этого недуга. Согласно полученным данным, подавляющее большинство опрошенных — около 77% — регулярно сталкиваются с бессонницей или низким качеством ночного отдыха.

Еще более тревожным фактом стало то, что у 64% испытуемых были зафиксированы явные нарушения памяти. Исследователи заметили четкую закономерность: тяжесть течения дерматита напрямую влияет на продолжительность отдыха. Так, при острых формах болезни люди тратят на сон в среднем всего 4,5 часа, испытывая огромные трудности на этапе засыпания.

Специалисты пояснили, что регулярный недосып из-за зуда увеличивает вероятность развития проблем с памятью более чем в четыре раза. Хроническая усталость в дневное время повышает этот риск в три раза.

Пациенты с дерматитом часто жалуются на невозможность сконцентрироваться и сложности с поиском нужной информации в голове. Подобный эффект возникает из-за того, что постоянный дискомфорт и воспалительные процессы в организме не позволяют мозгу полноценно восстанавливаться.

Авторы работы призвали медиков при лечении кожи обязательно обращать внимание на психологическое состояние и когнитивные функции больных, так как эти симптомы взаимно отягощают друг друга.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.