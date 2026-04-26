Собянин: В районе Южное Тушино построят современный техноколледж

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

В районе Южное Тушино построят современный техноколледж, в котором смогут учиться около 7,6 тысячи студентов. В нем ребята будут осваивать самые востребованные специальности в сфере авиации, архитектуры, информационного моделирования, наладки электрооборудования, логистики, химического и медико-технического профиля. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

«Колледж расположится в Походном проезде. Сейчас идет проектирование, уже согласована визуальная концепция. С внешней стороны здание будет окружено “колоннадой”. Ее плавная линия напомнит изгибы реки Сходни, расположенной неподалеку. Остекленные фасады и дизайн интерьеров подчеркнут промышленно ориентированный характер объекта», — рассказал Мэр Москвы.

В техноколледже планируют оборудовать два спортивных зала, а в центральной части здания — два амфитеатра. В одном из них расположится медиатека, другой станет местом проведения мероприятий и отдыха.

Лаборатории и мастерские оснастят самым современным оборудованием. Например, будущие работники строительной отрасли займутся BIM-моделированием — научатся создавать цифровые двойники зданий на передовом российском программном обеспечении.

Для студентов авиационного направления готовят лаборатории и полигоны, аналогичные реальному авиационному предприятию. Обучение построят по модели полного цикла — от проекта деталей до отработки встречи самолета и размещения пассажиров. Ребята своими руками будут собирать, программировать приборы и готовить воздушное судно к полету.

Будущие специалисты в области транспорта научатся управлять движением, выстраивать оптимальные маршруты доставки, работать с системами отслеживания грузов и многое другое.

Строительство колледжа планируется завершить в 2028 году.