«Мне так себя жалко»: Лолита рассказала о своей борьбе с паническими атаками

Артистка следит за здоровьем, в том числе ментальным, но некоторые вредные привычки и накопленная годами усталость сказываются на самочувствии.

Певица, актриса и телеведущая Лолита Милявская в свои 62 года стройна, как всегда, открыта и честна, остроумна и готова поболтать с журналистами. Но не всегда на приятные темы. На гала-ужине премии «Движение» от МУЗ-ТВ звезда рассказала корреспонденту 5-tv.ru, что страдает паническими атаками.

Артистка подчеркнула, что сильные тоже плачут, жалеют себя в моменты уязвимости и тоже нуждаются в психологической помощи. Вот и она за такой помощью наконец обратилась.

«Ну, когда бывают панические атаки, а они бывают. Сейчас я вот с ними борюсь, вот я могу расплакаться, потому что мне так себя жалко в эти моменты. Но у меня рядом очень хорошие друзья, и они мне надолго не дают… В панике тебе кажется, что сейчас все, ты сдохнешь. Это накопительная история. Да все вместе, стрессы за всю жизнь. У кого-то нету, но это частое явление. В основном это психосоматика, и с этим работают психологи», — рассказала Лолита.

Вместе со специалистом исполнительница разбирается в проблеме. Уже, по словам Милявской, удалось докопаться до первопричины накопившейся тревоги. Она кроется во внутреннем конфликте — стремлении все контролировать, обо всех заботиться и одновременном желании получить минуту покоя, чтобы сбросить с плеч груз ответственности.

«У меня лично (причина — Прим.ред.) между гиперответственностью за всех и за все и безумным желанием послать все на **** и ни за что не отвечать. И вот этот конфликт во мне, он вызывал панические атаки. Теперь я над этим работаю. Я просто посылаю все на ****», — призналась артистка.

Лолита также отметила, что ради хорошего самочувствия и стройности отказалась от алкоголя. Она также регулярно посещает врачей и проверяет состояние организма. Звезда наблюдается у эндокринолога, принимает прописанные препараты. И если следует назначениям, успешно держит форму. Вот только одна вредная привычка по-прежнему остается непобедимой — курение.

«Не могу (бросить курить — Прим. ред.). Я стала много леденцов есть, это плохо. Фантики, прямо тарелка стоит, перед сном и наутро фантики. И это я пыталась меньше курить. Семечки мне нельзя, я сожру виниры, а это еще хуже, чем все остальное. Да это еще и геморрой по времени. Поэтому семечки я не ем, но леденцы тоннами — барбариски», — заключила Милявская.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что певица перенесла паническую атаку и спазм сосудов, спровоцированные электронными сигаретами.

