Сергей Собянин рассказал о городской поддержке московских изобретателей

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Москва продолжает развивать наукоемкий бизнес и поддерживать столичных изобретателей. В 2025 году в России было зарегистрировано свыше 30 тысяч патентов, и почти треть из них (9,7 тысячи) приходится на столицу. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Изобретателям доступны образовательные программы по управлению интеллектуальной собственностью. Они могут воспользоваться экспертными консультациями по вопросам патентования, а также получить гранты до пяти миллионов рублей в год на регистрацию новинок как в России, так и за рубежом. Вдобавок, новаторы имеют право взять льготные кредиты под залог интеллектуальной собственности.

Глава города отметил, что такая комплексная работа позволяет предпринимателям ежедневно внедрять новые технологии. Собянин рассказал о нескольких успешных примерах. Резидент кластера «Ломоносов», например, разработал и запатентовал технологию для сушки плазмы крови. Работа позволяет превращать ее в порошок, сохраняющий все полезные свойства. Также вещество после сушки может храниться без специальных условий.

Еще один изобретатель — разработчик блоков питания для светодиодов — прошел обучение по защите интеллектуальной собственности и получил компенсацию затрат на патентование. Благодаря этому было зарегистрировано больше 40 решений, применяемых для создания передовых осветительных приборов.

Другой пример: ИТ-компания, получив консультации по вопросам управления интеллектуальной собственностью, запатентовала программу, позволяющую проводить технический осмотр транспортных средств в дистанционном режиме.

