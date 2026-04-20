Простая разминка в постели поможет избежать серьезных проблем.

Привычка резко вставать с кровати сразу после пробуждения может нанести серьезный вред здоровью сосудов ног. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Специалист по сосудистой хирургии из США доктор Рема Малик предупредила, что отсутствие подготовки организма к переходу в вертикальное положение создает колоссальную нагрузку на кровообращение. По ее словам, миллионы людей ежедневно игнорируют естественные потребности тела, что в долгосрочной перспективе приводит к застоям крови, чувству тяжести и более тяжелым патологиям вен.

Врач сравнила правильное пробуждение с поведением животных. Она отметила, что кошки и собаки всегда инстинктивно потягиваются всем телом, чтобы разогнать кровь, прежде чем начать двигаться.

Малик посоветовала внедрить в утреннюю рутину упражнение, которое она назвала «насосом перед подъемом». Суть метода заключается в том, чтобы, находясь еще под одеялом, сделать десять глубоких движений стопами — тянуть носки на себя и от себя, напрягая и расслабляя икроножные мышцы.

«Если вы внезапно вскакиваете с постели, вы обрушиваете на свою сосудистую систему огромную дозу гравитации разом. Вашим венам приходится лихорадочно выталкивать тяжелую, застоявшуюся кровь обратно к груди», — подчеркнула доктор.

Научное обоснование этой рекомендации кроется в физиологии сна: во время ночного отдыха частота сердечных сокращений и давление падают, а кровь скапливается в глубоких венах нижних конечностей из-за длительной неподвижности. Икроножные мышцы часто называют «вторым сердцем», так как их сокращение жизненно важно для нормального венозного возврата.

В условиях современного малоподвижного образа жизни риск венозной недостаточности и развития тромбоза глубоких вен значительно возрастает. Специалист призвала не игнорировать тихие симптомы, такие как отечность щиколоток или тяжесть в ногах, называя сидячий образ жизни и неправильные привычки «тихими убийцами» сосудов.

Простая зарядка для стоп — это своего рода «зажигание» для кровеносной системы, которое помогает избежать ловушки гравитации и подготовить организм к полноценному рабочему дню.

