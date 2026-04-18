Сергей Собянин подвел итоги Московского форума некоммерческих организаций

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В российской столице завершился Московский форум некоммерческих организаций (НКО). Об его итогах в мессенджере MAX рассказал мэр города Сергей Собянин.

Мероприятие длилось два дня — с 16 по 17 апреля. В течение этого времени руководители некоммерческих организаций, представители органов власти и общественных палат из регионов приняли участие в десятках дискуссиях.

Сергей Собянин уточнил, что главными темами бесед стали, в том числе, повышение эффективности работы НКО и развитие кадрового потенциала. Участники сессий активно делились своим опытом в этих направлениях с коллегами. Кроме того, на форуме у руководителей некоммерческих организаций была возможность встретить экспертов, а также найти партнеров для новых проектов.

Мэр города подчеркнул: Москва и дальше будет поддерживать НКО — интересных и активных людей, чьи добрые дела так необходимы жителям столицы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве открылся прием заявок на городскую премию для молодых ученых. Победители получат признание за успехи в естественных, технических и гуманитарных науках, а также за внедрение инноваций в экономику и социальную жизнь столицы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.