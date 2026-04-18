Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил план развития транспортного узла «ЗИЛ»

Утвержден проект планировки территории транспортного узла «ЗИЛ». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

«Сейчас пассажиропоток узла с учетом пересадок — порядка 16 тысяч человек в сутки. Он будет расти по мере появления новых ЖК и рабочих мест. Реализация этого проекта позволит создать на „ЗИЛе“ комфортные условия для пассажиров на долгие годы», — сказано в посте.

Известно, что объекты будут построены в Даниловском районе на площади более 15 гектаров. Так, появится новая станция «ЗИЛ» Бирюлевской линии метро, где будут два вестибюля, многофункциональный комплекс с торговыми площадями, пунктами общественного питания и местами для проведения досуга, а также жилой комплекс с подземной парковкой.

В частности, планируется также строительство и реконструкция нескольких дорог и изменение маршрутов наземного транспорта.

